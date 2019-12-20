نجحت قوات أمن أسيوط في تحرير شاب، نجل صاحب شركة للمعدات الثقيلة والمقاولات العامة، كان قد اختطفه ملثمون أثناء تواجده أمام مقر الشركة بقرية كوم أبو شيل التابعة لمركز أبنوب واقتادوه إلى سيارة ولاذوا بالفرار للجبل الشرقى، وطلبوا من والده فدية 10 ملايين جنيه مقابل لإطلاق سراحه.

وتعود الواقعة إلى تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من المقدم عبدالمجيد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب، يفيد بورود بلاغ من "ع. ص. ع" 50 عاما، صاحب شركة للمعدات الثقيلة والمقاولات العامه بقرية كوم أبو شيل دائرة المركز بقيام 4 أشخاص ملثمين ومسلحين باختطاف نجله "كرم" 20 عاما، من أمام مقر شركته وتلقيه اتصالًا تليفونيًا من شخص مجهول وطلب فدية 10 ملايين جنيه لإطلاق سراحه.

وعلى الفور أمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث تحت إشرافه وبرئاسة اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، والعميد احمد الراوي رئيس المباحث، وبالتنسيق وفرع الأمن العام برئاسة للواء عصام غانم وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي ومباحث مركز أبنوب.

وأسفرت تحريات فريق البحث عن قيام 4 أشخاص ملثمين يحملون أسلحة نارية يستقلون سيارة ربع نقل دوبل كابينه لونها أزرق باختطاف المجنى عليه من أمام مقر الشركة تحت تهديد السلاح وبمراجعة الكاميرات الموجودة بالمنطقة وسؤال شهود عيان وبتتبع المكالمات الهاتفية التي وردت لوالد المختطف، تم رصد صاحبها، وتحديد مكان تواجد الشاب المختطف، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 من الخفراء الذين كانوا يعملون في أحد المواقع التي كان يعمل بها الشاب مع والده بمنطقة الحوطا بالجبل الشرقى لعلمهم بثراء والده.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد مأمورية برئاسه اللواء أسعد الذكير مدير الأمن، واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد الراوي رئيس المباحث الجنائية، مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الخاصة وبالتنسيق مع الأمن العام وقوات من الأمن المركزى وضباط مباحث مركزي أبنوب وديروط، وفور شعور المتهمين بقدوم القوات لاذوا بالفرار وتخلوا عن الشاب المختطف وعثر عليه مقيدا وتم فك القيد وتحريره وإعادته لأهله وسط فرحة عارمة فـي أوساط المركز والقرى المجاورة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بضبط المتهمين والسيارة المستخدمة في الواقعة، وحرر عن ذلك محضر ملحقاً بالمحضر الأصلي وجارٍ العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.