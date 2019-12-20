مشوار فني طويل تخلله أعمال شهد الكثيرون بجودتها، كانت بصمة السيناريست والمنتج المصري محمد حفظي واضحة فيها بقوة، ليساهم في صناعة أفلام ومسلسلات بمثابة علامات بارزة في السينما والدراما.

ومؤخرًا، تولى "حفظي" مهمة رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال دورته السابقة، وهو ما رشحه لأن يصبح ضمن أكثر 500 شخصية مؤثرة تشكل صناعة الإعلام والترفيه في العالم، بحسبما أعلنت مجلة "فاريتي" الأمريكية، في قائمتها السنوية لعام 2019.

وفي السطور التالية، تستعرض "الوطن" أبرز الأعمال التي شارك فيها محمد حفظي سواء على مستوى الكتابة أو الإنتاج:

"العالمي" و "18 يوم".. أبرز أعمال محمد حفظي المنتج

- ورقة شفرة

في عام 2008، أنتج محمد حفظي فيلم "ورقة شفرة" بطولة أحمد فاهم وهشام ماجد وشيكو وأحمد الفيشاوي، ومن تأليف هشام ماجد وإخراج أمير رمسيس.

- العالمي

وفي عام 2009، خاض "حفظي" تجربة الإنتاج للنجم يوسف الشريف أهم أفلامه السينمائية وهو "العالمي"، من بطولة صلاح عبدالله ومحمد لطفي وأحمد الشقنقيري ودلال عبدالعزيز، ومن تأليف ياسين كامل وإخراج أحمد مدحت.

- سمير وشهير وبهير

وعاد "حفظي" عام 2010، للتعاون مع الثلاثي "فمي وشيكو وماجد" من جديد في فيلم "سمير وشهير وبهير"، من تأليف أحمد فهمي وشيكو وإخراج معتز التوني.

- 18 يوم

وعام 2011، أنتج محمد حفظي فيلم 2018، وهو بطولة أحمد حلمي وآسر ياسين وعمرو واكد، تأليف بلال فضل وإخراج شريف عرفة.

- الشيخ جاكسون

وفي 2017، أنتج فيلم "الشيخ جاكسون" بطولة أحمد الفيشاوي وماجد الكدواني، ومن تاليف وإخراج عمرو سلامة.

- سابع جار

مسلسل سابع جار الذي حقق نجاحا كبيرا، أنتجه محمد حفظي عام 2017، بطولة دلال عبدالعزيز وشيرين وأسامة عباس وهاني عادل ومن تأليف هبة يسري وإخراج نادين خان.

"تيتو" و "ملاكي إسكندرية".. أبرز الأعمال التي كتبها محمد حفظي

- تيتو

في عام 2004، كتب محمد حفظي سيناريو وحوار فيلم "تيتو" بطولة أحمد السقا وحنان ترك وخالد صالح، ومن إخراج طارق العريان.

- فتح عينيك

فيلم "فتح عينيك" الذي أنتج عام 2005، كان من تأليف "حفظي"، وهو من بطولة أحمد الفيشاوي وعزت أبو عوف، وإخراج عثمان أبو لبن.

- ملاكي إسكندرية

وفي العام ذاته، كتب محمد حفظي سناريو وحوار فيلم "ملاكي إسكندرية"، بطولة أحمد عز وغادة عادل ومحمد رجب ونور، ومن إخراج ساندرا نشأت.

- التوربيني

فيلم "التوربيني" الذي حقق نجاحا باهرا، كتب قصته وحواره "حفظي"، عام 2007، وهو من بطولة أحمد رزق وشريف منير، وإخراج أحمد مدحت.

- أسوار القمر

وعام 2015، كتب محمد حفظي فيلم "أسوار القمر"، من بطولة آسر ياسين وعمرو سعد ومنى زكي، ومن إخراج أحمد النجار.