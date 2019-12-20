تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الجمعة 20 ديسمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

- تنطلق انتخابات نادي قضاة مصر، بقائمة للمرشحين تضم 74 مرشحًا بينهم 5 يتنافسون على مقعد رئيس مجلس الإدارة أحدهم مستقل والبقية يعبرون عن 4 قوائم انتخابية.

- تنظم دار الأوبرا المصرية، حفلا لنادي السينما لإحياء للذكرى الـ 45 لرحيل الموسيقار فريد الأطرش، بالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، وذلك على مسرح "سيد درويش" بالإسكندرية.

- ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل)، أحد المراكز الإبداعية بجمعية مصر الجديدة، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة لميس الشرنوبي .

- يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاء مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بمدينة سان بطرسبرج الروسية.

- يلتقي فريقا الزمالك وسموحة على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز لكرة القدم.

- يلتقي فريقا أسوان والإنتاج الحربي، في الثانية والنصف ظهرا، على استاد أسوان، في إطار الدوري الممتاز لكرة القدم.

- يلتقي فريقا حرس الحدود والمقاولون العرب، في الثانية والنصف ظهرا، على استاد أسوان، في إطار الدوري الممتاز لكرة القدم.

- يلتقي فريقا الاتحاد السكندري ونادي مصر، في الخامسة مساء، على استاد الإسكندرية، في إطار الدوري الممتاز لكرة القدم.

- يلتقي فريقا مصر المقاصة وطنطا، في الخامسة مساء، على استاد السلام، في إطار الدوري الممتاز لكرة القدم.

- يلتقي فريقا إيبار وغرناطة، في العاشرة مساء، في إطار الدوري الإسباني، فيما يلتقي فريقا فيورنتينا وروما، في العاشرة إلا ربع مساء في إطار الدوري الإيطالي لكرة القدم.