رئيس قائمة الوسط يتنازل عن ترشحه لرئاسة نادي القضاة لصالح "عبدالكريم"

أعلن المستشار عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، ورئيس قائمة الوسط، المرشح على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي القضاة، اليوم، تنازله عن الترشح في الانتخابات، لصالح المستشار يسري عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس قائمة وحدة القضاة، والمرشح لرئاسة النادي، في الانتخابات المقررة الجمعة المقبلة.

وقال المستشار يسري عبد الكريم لـ"الوطن"، إن المستشار عبد الفتاح مراد تنازل عن دعواه التي تقدم بها لوقف الانتخابات، وأعلن تنازله عن الترشيح لصالحي من أجل وحدة القضاة، والوقوف صفا واحدا للنهوض بنادي القضاة، لتحقيق آمال وطموحات قضاة مصر المشروعة.

ووفقا لهذه المتغيرات، يتنافس على مقعد رئاسة النادي 4 مرشحين، هم المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس النادي المنتهية ولايته، رئيس قائمة "تكامل القدرات وتضافر الجهود واستثمار الخبرات"، والمستشار يسري عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس قائمة "وحدة القضاة"، والمستشار أحمد الشافعي، رئيس نادي قضاة المنصورة، ورئيس قائمة "خادمي القضاة"، والمستشار شادي شلبي، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية.