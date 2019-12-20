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"أنفلونزا الخنازير بالمدارس وعاصفة شمسية".. الحكومة تنفي 13 شائعة

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"التخطيط" تعقد ورشة العمل الوطنية لمناقشة خارطة الطريق لدعم رصد وأهداف التنمية المستدامة 2030

"التخطيط" تعقد ورشة العمل الوطنية لمناقشة خارطة الطريق لدعم رصد وأهداف التنمية المستدامة 2030

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 20-12-2019 في مصر

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 20-12-2019 في مصر

"التجارة" استمرار رسم الصادر المفروض على خردة المعادن ونفايات الورق لمدة عام

"التجارة" استمرار رسم الصادر المفروض على خردة المعادن ونفايات الورق لمدة عام

سعر اليورو اليوم الجمعة 20-12-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم الجمعة 20-12-2019 في مصر

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