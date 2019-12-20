قال الشيخ أحمد محمد رضوان مدير عام المنطقة الأزهرية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إن الإدارة المركزية ستجري امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الإثنين المقبل 23 ديسمبر الجاري.

وأضاف رضوان أنه جرى الانتهاء من إعداد اللجان ومراكز توزيع الأسئلة وعقد اجتماعات مع مديري المراحل التعليمية والموجهين العموم ومديري الإدارات، لإنهاء الاستعدادات الخاصة ببدء الامتحانات.

وأوضح أن امتحانات الصفوف من الثالث وحتى الخامس الابتدائي تبدأ في 23 من ديسمبر الجاري، بينما صفوف النقل للمرحلتين الإعدادية والثانوية تبدأ في 30 ديسمبر الجاري، وتنتهي في 6 يناير 2020، وبالنسبة لامتحانات الابتدائية والإعدادية تبدأ في 15 يناير المقبل.