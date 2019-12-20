تمكنت وزارة القوى العاملة، من خلال عقد عدة جلسات تفاوض جماعي مع إدارة شركة أسمنت بورتلاند طرة، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، التسوية الودية بين الطرفين، وذلك بإنهاء إجراءات الإيقاف المؤقت لنشاط مصنع طرة، وحصول 290 عاملا من إجمالي 366 عاملا على كافة حقوقهم بما لا يؤثر سلبا على اقتصاديات الشركة.

وبناء على التسوية الودية بين الطرفين، جرى طرح برنامج الخروج الرضائي على جموع العاملين لمن يرغب، والذي نتج عنه إنهاء خدمة 290 عاملا بالتراضي، ونقل 48 عاملا إلى شركات شقيقة "حلوان والسويس"، واستمرار 28 عاملا بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من بعض الأعمال، سيتم نقل من يرغب منهم إلى الشركات الشقيقة أو إنهاء خدمة من يرغب بالتراضي بنفس المعايير التي تمت .

تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من الإدارة المختصة بالوزارة، أشارت فيه إلى أن الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت بورتلاند طرة قررت الإيقاف الموقت لنشاط مصنع طره في 10 يونيو 2019، واستمرار الشركة بالرغم من خسائرها التي تجاوزت نصف رأس المال حفاظا على اسمها وكيانها وحرصا على حقوق العاملين فيها.

وتقدم وزير القوى العاملة بالشكر التقدير لرئيس مجلس إدارة الشركة، والتنظيم النقابي لاستجابتهم لجهود التسوية الودية، وتوجه الطرفان بالشكر والتقدير للوزير على رعايته وجهوده لتسوية مطالب العاملين بشكل ودي.