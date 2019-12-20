السيستاني يدعو إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة في العراق

دعا المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، اليوم، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، لإخراج البلاد من الأزمة التي تشهدها بعد شهرين ونصف من الاحتجاجات في العاصمة ومدن جنوبية عدة.

وقال السيستاني، في خطبة الجمعة، التي ألقاها ممثله عبد المهدي الكربلائي في مدينة كربلاء جنوب بغداد إن "أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب إلى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي، هو الرجوع إلى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة".

وأدان المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق، استمرار عمليات الخطف والاعتقال والاغتيال التي تطال بعض المتظاهرين في العراق.