يعتبر محمد فؤاد، من الأصوات المميزة والموهوبة بشكل حقيقي في مصر والوطن العربي، حقق نجاحا كبيرا خلال سنوات مشواره الفني، وكانت ألبوماته الغنائية تحقق أعلى مبيعات، خاصة بفترتي الثمانينيات والتسعينيات، والتي بدأها بطرح ألبومه الأول "في السكة".

وخلال مشواره الفني لم يكن "فؤاد"، مهتما بالغناء فقط، ولكن اهتم كثيرا بالسينما، فقدم عددا من الأفلام السينمائية التي حققت نجاحا كبيرا، وبالأخص فيلم "إسماعيلية رايح جاي" الذي عرض عام 1997، ويراه بعض النقاد بداية حقيقية لموجة سينما الشباب.

وكان لـ"فؤاد" إسهامات كبيرة في السينما ليس على مستوى التمثيل فقط ولكن بالغناء والموسيقى، وتستعرض "الوطن"، في عيد ميلاد محمد فؤاد، جانبا آخر من موهبته الفنية في كتابة 3 أفلام سينمائية ومسلسل تليفزيوني واحد.

إسماعيلية رايح جاي

عام 1997 قدم فيلم "إسماعيلية رايح جاي"، من بطولة محمد فؤاد ومحمد هنيدي وحنان ترك وخالد النبوي، بمشاركة الفنانين الكبار، كريمة مختار وحمدي غيث، وكتب محمد فؤاد فكرة الفيلم التي بها بعض التفاصيل الخاصة ببدايته في مشواره الفني حسبما صرح في أكثر من لقاء، وكتب المعالجة السينمائية والسيناريو والحوار للفيلم السيناريست أحمد البيه، والفيلم للمخرج كريم ضياء الدين.

رحلة حب

في عام 2001، جاء التعاون الثاني بين محمد فؤاد والسيناريست أحمد البيه، في فيلم "رحلة حب"، فكتب "فؤاد" قصة الفيلم، وكتب السيناريو والحوار "البيه"، وكان الفيلم للمخرج الكبير محمد النجار، وشارك في بطولته أحمد حلمي، جميل راتب، ونشوى مصطفى، وكان الظهور الأول للفنانة مي عز الدين.

غاوي حب

عام 2005، تم طرح فيلم "غاوي حب"، من بطولة محمد فؤاد وحلا شيحة ورامز جلال وخالد الصاوي، وقام بتأليف الفيلم "فؤاد"، في تعاونه الثالث مع السيناريست أحمد البيه، الذي كتب السيناريو والحوار، والفيلم من إخراج أحمد البدري.

مسلسل - أغلى من حياتي

وبعد غياب خمس سنوات عن التمثيل، عاد محمد فؤاد، عام 2010، بالمسلسل التليفزيوني "أغلى من حياتي"، من تأليفه، وكتب السيناريو والحوار للمسلسل تامر عبدالمنعم وأخرجه مصطفى الشال.

ضم المسلسل عدد كبير من نجوم الفن مثل حنان مطاوع، محمد لطفي، هبة مجدي، أحمد راتب ورشوان توفيق.