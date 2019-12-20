قال مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، خالد محجوب، إن الجيش ينفذ ضربات مؤثرة على محاور جنوب العاصمة طرابلس، ويستهدف مواقع المدفعية التابعة للميليشيات في محيط المدينة، بالإضافة إلى عمليات استطلاع جوية يقوم بها الجيش باتجاه مدينة الزاوية، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأشار "محجوب"، إلى أن الهدف الأساسي للجيش الوطني الليبي، هو القضاء على ما تبقى من ميليشيات إرهابية في العاصمة طرابلس، مؤكدا أنه "إذا لم تلتزم ميليشيات مصراتة بمهلة الأيام الثلاثة التي حددها الجيش سنوجه لها ضربات قوية".

يذكر أن الجيش الوطني الليبي، أمهل مصراتة 3 أيام لسحب مقاتليها من طرابلس وسرت، بعد قصف مخازن أسلحة تركية تابعة للميليشيات في مصراتة وتدميرها.