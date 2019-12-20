خاطب الجيش الوطني الليبي، حكماء مصراتة، وطالبهم بسحب المقاتلين من طرابلس وسرت، في مهلة لا تزيد عن 3 أيام، مؤكدا قصفه لمخازن أسلحة تركية، وذلك في إطار معركة تحرير قلب الطرابلس التي أعلنها قائد الجيش، المشير خليفة حفتر.

ووجه الجيش الليبي رسالة في بيان له، قائلًا: "رسالة جديدة لحكماء وعقلاء مصراتة بأن يقدموا مصلحة مدينتهم وأمنها وسلامتها على مصالح المتطرفين الذين يقودونها للدمار والقتل والتطرف والإرهاب"، وفقًا لسكاي نيوز.

وحث الجيش حكماء مصراته على أن "يدعوا أبناءهم الذين يقاتلون في صفوف ميليشيات حكومة الوفاق المزعوم لترك السلاح ومغادرة جبهات القتال في طرابلس وسرت فورا ودون تأخير".

وشنت مقاتلات سلاح الجوعملية استهداف نوعية طالت عدة مخازن للأسلحة والمعدات العسكرية التركية من قبل ميليشيات حكومة الوفاق المزعوم، حسبما جاء في البيان.

وأوضح الجيش أن الغارات أسفرت عن سلسلة انفجارات متتالية دلت على حجم المخزون العسكري التركي فيها.