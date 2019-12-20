يستقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، غداً السبت، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتفقد مشروع الواعدين (جودو ومصارعة) وصالة الألعاب الرياضية، وعقد لقاءً بالشباب بالاستاد الرياضي بمدينة شبين الكوم.

على أن يجرى افتتاح عدة مشاريع رياضية بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 5 مليون و228 ألف جنيه، حيث سيجرى افتتاح صالة ألعاب رياضية وملعب سباعي بنادى مليج الرياضي ومبنى إداري بمركز شباب كفر شنوان بمدينة شبين الكوم.

كما سيجرى افتتاح ملعب خماسي بمركز شباب سنتريس و3 ملاعب سباعية بمراكز شباب طليا والبرانية والكوادي بأشمون، هذا وقد أكد محافظ المنوفية حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تطوير المنشأت الشبابية لتوسيع قاعدة المنافسة الرياضية لدى الشباب، مشيراً إلى توفير كافة أوجه الدعم للرياضيين من أبناء المحافظة لبناء جيل قادر على تحقيق التنمية ورفع اسم المحافظة في المجال الرياضي.