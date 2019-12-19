ليستر سيتي وحادث المنوفية في صدارة اهتمامات المصريين على جوجل

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ليستر سيتي

وشهدت مباريات اليوم أيضاً، تأهل فريق ليستر سيتي إلى نصف النهائي، على حساب نادي إيفرتون بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في أحداث المباراة، ليصاحب أستون فيلا والسيتي واليونايتد في نصف نهائي المسابقة الإنجليزية العريقة.

مانشستر سيتي يتجاوز أكسفورد.. اليونايتد يطيح بكولشيستر.. وليستر يهزم إيفرتون (فيديو)

حادث تصادم في المنوفية

صرحت نيابة السادات بمحافظة المنوفية، بدفن جثامين 12 عاملا لقوا مصرعهم في حادث اصطدام سيارة نصف نقل كانت تنقلهم للعمل بمزارع السادات، بأخرى نقل ثقيل "تريلا"، أمام كمين العجيزي بالسادات، بينما أصيب شخص آخر.

النيابة تصرح بدفن جثامين 12 عاملا لقوا مصرعهم في حادث المنوفية

أمر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، بصرف 10 آلاف جنيه إعانة عاجلة من صندوق الكوارث بالمحافظة لكل ضحايا حادث تصادم سيارة محملة بعمالة مزارع مع سيارة نقل "تريلا" بمنطقة خلف المصانع بمدينة السادات، جاء ذلك عقب ورود بلاغ من إدارة الأزمات والكوارث بمركز ومدينة السادات يفيد بوقوع تصادم بين سيارتين أسفر عن وفاة 12 عاملا ونجاة شخص واحد.

محافظ المنوفية يوجه بصرف 10 آلاف جنيه إعانة لضحايا حادث السادات

تجمع عشرات الأهالي من أسر ضحايا عمال حادث تصادم السادات الذي راح ضحيته 12 من العمال، إثر اصطدام سيارة نقل ثقيل "تريلا" بسيارة نصف نقل كانت تنقل العمال إلى مكان العمل، أمام مستشفى السادات المركزي انتظارا لاستقبال جثث ذويهم.

تجمع أهالي ضحايا حادث تصادم المنوفية أمام مستشفى السادات

أكد الدكتور أحمد سمير مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أنه جرى إيداع 7 وفيات في حادث السادات بمستشفى السادات المركزي.

"صحة المنوفية": نقل وفيات حادث السادات لمستشفيي السادات ومنوف

وتنشر "الوطن" أسماء الوفيات في الحادث وهم، محمود زينهم بدر 27 عاما والمقيم بمركز بدر، محمود بدر الوكيل 24 عاما والمقيم بمركز بدر، أحمد عياد إسماعيل 20 عاما والمقيم بمركز بدر، محمد علد الظاهر شوري 26 عاما والمقيم بطملاي، بدر عبدة خميس الوكيل 50 عاما والمقيم بمركز بدر، وأحمد محمد حمدان 20 عاما ومقيم بطملاي، وأحمد سامي 25 عاما.

12 عاملا.. أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتي نقل في المنوفية