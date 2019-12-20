أحالت سلطات التحقيق القضائية العسكرية في لبنان، 32 إرهابيا يحملون الجنسية السورية إلى المحكمة العسكرية في 3 قضايا منفصلة، وذلك لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيمات إرهابية مسلحة والقتال ضمن صفوفها داخل الأراضي السورية.

وتضمن قرار الاتهام الأول والذي أصدره قاضي التحقيق العسكري، فادي صوان، 9 متهمين انضموا إلى تنظيم (جيش الأبابيل) الإرهابي، والانخراط في صفوفه وتنفيذ هجمات إرهابية مسلحة داخل سوريا، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومتفجرات.

وشمل قرار الاتهام الثاني 22 متهما من عناصر تنظيم (جبهة النصرة) والذين أظهرت التحقيقات قيامهم بالقتال ضمن صفوف التنظيم داخل سوريا، تنفيذا لأغراض إرهابية.

في حين أفاد قرار الاتهام الثالث، أن المتهم بالقضية قد انضم إلى تنظيم (داعش) وشارك في تنفيذ عمليات إرهابية مسلحة لصالح التنظيم والقتال ضمن صفوفه في سوريا.