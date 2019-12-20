حققت شركة مصر للطيران للأسواق الحرة، 700 مليون جنيه أرباح مالية خلال العام المالي المنتهي، بزيادة بلغت نسبتها 28% عن العام الماضي أي أكثر من 200 مليون جنيه، في إطار الخطط الاستراتيجية التي جرى وضعها من جانب مسؤولي شركة الأسواق الحرة.

وقالت مصادر بمصر للطيران، إن شركة الأسواق الحرة بصدد إنشاء العديد من المشروعات الاستراتيجية داخل وخارج المطارات المصرية خلال الشهور القليلة المقبلة، لزيادة إيرادات الشركة والمساهمة في زيادة السمعة الطيبة التي تحتلها الشركة الوطنية، خاصة في ظل المنافسة الشرسة في سوق النقل الجوي العالمي حاليًا.

يذكر أن شركة مصر للطيران للأسواق الحرة تشهد خلال السنوات القليلة الماضية تحقيق أرباح مالية كبيرة، خاصة عقب تولي القيادة الحالية رئاسة الشركة، وذلك من خلال الخطط الاستراتيجية والتسويقية والاهتمام بالعنصر البشري وغيرها من العناصر الأخرى، مما كان له أثر طيب ومردود إيجابي على موارد الشركة.