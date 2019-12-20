حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك بنطاق مدينة الحوامدية للأغراض التجارية والإدارية والسكنية والخدمية والصناعية في حالة وجود أنشطة صناعية، وفقاً لما حددتة اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.

أصدر محافظ الجيزة قراراً بالقيم السعرية لمناطق (مركز ومدينة الحوامدية والوحدة المحلية أم خنان والقرى التالعة للوحدة المحلية أم خنان)، وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 مترا وبعرض من 9 إلى 12 مترا، وبعرض من 6 إلى 9 أمتار وبعرض أقل من 6 أمتار.

جاءت أقل قيمة في سعر المتر للتصالح السكني 55 جنيها وأعلى قيمة للتصالح في المتر السكني هي 150 جنيها، كما جاءت أقل قيمة في سعر المتر التصالح الإداري 80 جنيها وأعلى قية للتصالح في المتر الإداري 210 جنيهات و115 للمتر التجاري في أقل قيمة و300 لأعلى قيمة و70 جنيها للمتر الخدمي كأقل قيمة وأعلى قيمة 180 جنيها للمتر الخدمي.