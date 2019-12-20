محافظ بني سويف يوجه بالتواجد بين المواطنين والتدخل السريع لحل مشاكلهم

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ضرورة التواجد بين المواطنين والتعرف على مشاكلهم والتدخل السريع لحلها بحسب المتاح من إمكانيات مع ضرورة توفير الحلول غير التقليدية والتفكير خارج الصندوق.

وأكد محافظ بني سويف أهمية متابعة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها وإعداد تقرير أسبوعي يجرى رفعه بنسب التنفيذ والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ والإجراءات المنفذة حيالها.

جاء ذلك خلال اجتماعه بناصر سيف رئيس مدينة سمسطا بمقر الوحدة المحلية، عقب جولة تفقدية شنها المحافظ والتي تضمنت تفقد عددا من المشروعات ومستوى الحالة العامة بالمدينة، وذلك في حضور النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد وعددا من التنفيذيين المعنيين.

وكلف المحافظ بسرعة تلافي بعض الملاحظات، خاصة فيما يتعلق بمستوى النظافة والإشغالات بجوار مستشفى سمسطا المركزي "المؤقت"، مشددا على التعامل السريع حيال المشكلات التي تؤثر على الحركة المرورية بالمدينة.

كما تفقد المحافظ مقر المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية، مطالباً بضرورة تفعيل دور المركز في تقديم خدمه أفضل للمواطنين، واتخاذ ما يلزم لتفعيل التعامل من خلال الشباك الواحد بالتوازي مع استكمال مشروع التطوير والذي يتزامن مع مشروع التطوير الجاري تنفيذه بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظه في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي، والتي تبدأ بمشروع ميكنة الخدمات والمعاملات الحكومية.