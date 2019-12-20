أكد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، رفض الجيش الوطني للغزو التركي لبلاده.

وشدد "المسماري"، في مؤتمر صحفي، عقد منذ قليل، على أنه سيجري مقاومة الغزو التركي، داعيا مدينة "مصراتة" إلى سحب مقاتليها من "طرابلس"، وأن يتم انتشال "مصرتة" من الأتراك "الإنكشاريين".

وقال إن السراج كشف عن جنسيته الحقيقة- في إشارة إلى أصوله التركية- ووصف الاتفاق بينه وبين الرئيس التركي أردوغان، المشتمل على استدعاء قوات تركية لغرب ليبيا بـ"الخيانة".

وقال "المسماري": "نحذر تركية من اي إنزال لقوات في ليبيا، ونحن في حالة جهاد مقدس ضد الغزو التركي".