نقل الأمير فيليب دوق إدنبره إلى المستشفى

أعلن قصر بكنجهام البريطاني، اليوم، نقل الأمير فيليب دوق إدنبره وزوج الملكة إليزابيث الثانية إلى أحد المستشفيات من أجل المتابعة وتلقي العلاج.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، أن الأمير فيليب البالغ من العمر 98 عاما قد توجه من مقاطعة "نورفولك" إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في العاصمة "لندن"، من أجل المتابعة والعلاج كإجراء وقائي بناء على نصيحة طبيبه المعالج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وكان الأمير فيليب، قرر عام 2017 اعتزال المهام الملكية، وأيدت الملكة إليزابيث الثانية قراره، وتخلى الأمير فيليب في فبراير الماضي طوعا عن رخصة قيادة السيارة، بعدما نجا من حادث سير دون إصابات، حيث انقلبت سيارة من نوع لاندروفر كان يقودها بعد اصطدامها بسيارة أخرى في 17 يناير قرب بلدة ساندرينغهام شرقي إنجلترا، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

يذكر أن الأمير فيليب قام خلال نشاطه بـ637 زيارة فردية إلى 143 دولة في العالم وألقى ما يزيد على 5 آلاف كلمة، وألّف 14 كتابا.