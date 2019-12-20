بحث وزير الدفاع الكوري الجنوبي، جونج كيونج-دو، اليوم، مع رئيس وزراء السويد ستيفن لوفين، أوضاع الأمن في المنطقة بما في ذلك شبه الجزيرة الكورية، وكذلك سبل التعاون في مجالي الدفاع الوطني والصناعات الدفاعية، بين البلدين.

وأعرب الوزير الكوري، خلال الاجتماع، عن تقديره لاستضافة ستوكهولم للمفاوضات النووية على مستوى العمل بين بيونج يانج وواشنطن، في أكتوبر الماضي، بحسب بيان وزارة الدفاع الذي أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأشارت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إلى أن الجانبين وافقا على مواصلة دعم التطوير المستمر للتعاون الثنائي بين البلدين، مسلطين الضوء على التعاون النشط في مجالي الدفاع الوطني والصناعات الدفاعية عبر توقيع البلدين مذكرة تفاهم حول التعاون اللوجستي الدفاعي بينهما.

فيما أكد رئيس الوزراء السويدي، قوة العلاقات الودية بين البلدين، موضحا أن السويد ستواصل دعم الحل السلمي في شبه الجزيرة الكورية.

يذكر أن رئيس الوزراء السويدي بدأ، الأربعاء، زيارة إلى كوريا الجنوبية، تستغرق 3 أيام، حيث التقى خلالها مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، إذ ناقشا مجموعة واسعة من القضايا محل الاهتمام المشترك.