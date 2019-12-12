قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم، إن نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي، كيم جون، سيلتقي نظيره الصيني، لوه تشاو هوي، وكبير مساعدي وزير الخارجية الياباني، تاكو موري، غدا الجمعة، في مدينة تشنجدو، جنوب غربي الصين، للتحضير للقاء القمة الثلاثي المرتقب بين الدول الثلاثة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، "يونهاب"، عن مسؤول بوزارة الخارجية الكورية - طلب عدم الكشف عن هويته - قوله إن المسؤولين الثلاثة سيناقشون، خلال اللقاء، قضايا متعلقة بالتحضير للقمة الوشيكة.

ومن المخطط أن يعقد الرئيس الكوري، مون جيه-إن، ورئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانج، ورئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، قمة ثلاثية في تشنجدو، يوم 24 ديسمبر الجاري، لبحث التعاون الثلاثي في مجموعة من القضايا ستشمل على الأرجح مجهودات تحقيق السلام مع كوريا الشمالية.