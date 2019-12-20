لجميع المؤهلات.. تفاصيل نشرة وظائف "الشباب والرياضة" الأسبوعية

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر فيس بوك، تفاصيل النشرة الأسبوعية للتوظيف "طوّر وغيّر" للمؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل وفوق المتوسط، وذلك بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين، في عدد من التخصصات برواتب تبدأ من 1350 جنيه.

أولًا: مجال الصناعات الغذائية

دريم فالي فودز للصناعات الغذائية تطلب للتعين الوظائف الآتية للعمل بالكيلو 31 طريق مصر إسكندرية الزراعي – طوخ - القليوبية:

1- مدير جودة (مراقبة جودة الانتاج - ومتابعة الإنتاج التام واستلام الخامات) بالشروط الآتية:

- بكالوريوس زراعة.

- ذكور فقط.

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات بمجال الأغذية.

- أقصى حد للسن 40 عامًا.

- يحدد المرتب حسب الخبرة.

- مواعيد العمل من الساعة 8 صباحًا حتى 5 مساءً والإجازة يوم الجمعة.

- تأمينات.

2- مراقب كاميرات للعمل على متابعة الكاميرات وعمل تقارير يومية بالمخالفات ومتابعة زوايا الكاميرات بالشروط الآتية:

- مؤهل متوسط.

- ذكور فقط.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات بمجال الأغذية.

- أقصى حد للسن 35 عامًا.

- المرتب: 2000 جنيهًا.

- العمل بنظام الورديات والإجازة يوم الجمعة.

- تأمينات.

3- سائقين "سائق سيارة جامبو رخصة مهنية ثانية" بالشروط الآتية:

- مؤهل متوسط.

- ذكور فقط.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات بمجال الأغذية.

- أقصى حد للسن 35 عامًا.

- المرتب: 2000 جنيهًا.

- العمل بنظام الورديات والإجازة يوم الجمعة.

- تأمينات.

4- عامل إنتاج بالشروط الآتية:

- إجادة القراءة والكتابة.

- ذكور فقط.

- أقصى حد للسن 30 عامًا.

- المرتب: 1600 جنيهًا.

- مواعيد العمل من الساعة 8 صباحًا حتى 5 مساءً والإجازة يوم الجمعة.

- تأمينات.

5- فني قفل غطاء صاج بالشروط الآتية:

- مؤهل متوسط.

- خبرة من 3 إلى 5 سنوات في مجال صناعة الأغذية والمعلبات.

- ذكور فقط.

- أقصى حد للسن 30 عامًا.

- المرتب: يحدد على حسب الخبرة

- مواعيد العمل من الساعة 8 صباحًا حتى 5 مساءً والإجازة يوم الجمعة.

- تأمينات.

6- فني غلاية بالشروط الآتية:

- مؤهل متوسط.

- خبرة من 3 إلى 5 سنوات في مجال صناعة الأغذية والمعلبات.

- ذكور فقط.

- أقصى حد للسن 30 عامًا.

- المرتب: يحدد على حسب الخبرة

- مواعيد العمل من الساعة 8 صباحًا حتى 5 مساءً والإجازة يوم الجمعة.

- تأمينات.

ثانيًا: شركة الوطنية لمنتجات الذرة

تطلب الشركة للتعين الوظائف الآتية للعمل بالعاشر من رمضان:

1- مهندس صيانة ميكانيكية بالشروط الآتية:

- بكالوريوس هندسة ميكانيكا.

- ذكور فقط.

- خبرة من 4 إلى 7 سنوات.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- يحدد المرتب حسب الخبرة.

- يومين إجازة بالأسبوع.

- توفر الشركة مواصلات وتأمينات وأرباح سنوية.

للتقدم يمكنك إرسال السيرة الذاتية على:

Masrcv@outlook.com

المسمى الوظيفي: (مهندس صيانة ميكانيكية + 297)

2- مهندس تحكم آلي وكنترول بالشروط الآتية:

- بكالوريوس هندسة كهرباء.

- ذكور فقط.

- خبرة من 4 إلى 7 سنوات.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- يحدد المرتب حسب الخبرة.

- يومين إجازة بالأسبوع.

- توفر الشركة مواصلات وتأمينات وأرباح سنوية.

للتقدم يمكنك إرسال السيرة الذاتية على:

Masrcv@outlook.com

المسمى الوظيفي: (مهندس تحكم ألي وكنترول + 297)

3- رئيس قسم الصيانة الميكانيكية بالشروط الآتية:

- بكالوريوس هندسة ميكانيكا.

- ذكور فقط.

- خبرة من 5 إلى 12 سنة.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- يحدد المرتب حسب الخبرة.

- يومين إجازة بالأسبوع.

- توفر الشركة مواصلات وتأمينات وأرباح سنوية.

للتقدم يمكنك إرسال السيرة الذاتية على:

Masrcv@outlook.com

المسمى الوظيفي: (رئيس قسم الصيانة الميكانيكية + 297)

4- أخصائي أجور ومزايا بالشروط الآتية:

- أي مؤهل عالِ.

- ذكور فقط.

- خبرة من 3 إلى 5 سنوات.

- حد أقصى للسن 35 سنة

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- يحدد المرتب حسب الخبرة.

- يومين إجازة بالأسبوع.

- توفر الشركة مواصلات وتأمينات وأرباح سنوية.

للتقدم يمكنك إرسال السيرة الذاتية على:

Masrcv@outlook.com

المسمى الوظيفي: (أخصائي أجور ومزايا + 297)

5- رئيس قسم السلامة والصحة المهنية بالشروط الآتية:

- مؤهل عالٍ.

- ذكور فقط.

- خبرة من 10 إلى 15 عامًا.

- حد أقصى للسن 45 عامًا.

- يحدد المرتب حسب الخبرة.

- يومين إجازة بالأسبوع.

- توفر الشركة مواصلات وتأمينات وأرباح سنوية.

للتقدم يمكنك إرسال السيرة الذاتية على:

Masrcv@outlook.com

المسمى الوظيفي: (رئيس قسم السلامة والصحة المهنية + 297)

6- فني السلامة والصحة المهنية بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ علمي علوم – زراعة – هندسة.

- ذكور فقط.

- خبرة من 10 إلى 15 عامًا.

- حد أقصى للسن 45 عامًا.

- - يحدد المرتب حسب الخبرة.

- يومين إجازة بالأسبوع.

- توفر الشركة مواصلات وتأمينات وأرباح سنوية.

للتقدم يمكنك إرسال السيرة الذاتية على:

Masrcv@outlook.com

المسمى الوظيفي: (رئيس قسم السلامة والصحة المهنية + 297)

7- فني السلامة والصحة المهنية بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ أو متوسط.

- ذكور فقط.

- خبرة من 3 إلى 5 سنوات.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- يحدد المرتب حسب الخبرة.

- يومين إجازة بالأسبوع.

- توفر الشركة مواصلات وتأمينات وأرباح سنوية.

للتقدم يمكنك إرسال السيرة الذاتية على:

Masrcv@outlook.com

المسمى الوظيفي: (فني السلامة والصحة المهنية + 297)

8- رئيس قسم التخطيط بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ.

- ذكور فقط.

- خبرة من 7 إلى 15 عامًا.

- حد أقصى للسن 45 عامًا.

- يحدد المرتب حسب الخبرة.

- يومين إجازة بالأسبوع.

- توفر الشركة مواصلات وتأمينات وأرباح سنوية.

للتقدم يمكنك إرسال السيرة الذاتية على:

Masrcv@outlook.com

المسمى الوظيفي: (رئيس قسم التخطيط + 297)

وللتقدم لأي من الوظائف السابقة والاطلاع على المزيد من الوظائف الأخرى وفرص العمل الشاغرة يمكنك الاطلاع على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على فيس بوك.