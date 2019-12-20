وزير الدفاع الأمريكي: قواتنا في المنطقة قادرة على مواجهة "داعش" وإيران

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم، إن "القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط مازالت تتمتع بالقدرة على مواجهة التهديد الإيراني وخطر تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكدا في مؤتمر صحفي أوردته قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية، أن قوات بلاده في المنطقة قادرة على مواجهة خطر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وشدد وزير الدفاع الأمريكي، على أن أنقرة لن تحصل على مقاتلات "إف-35" بعد حصولها على منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400، فيما قال إسبر "إن واشنطن ستكشف عن تفاصيل استحداث قيادة الفضاء الأمريكية الأسبوع المقبل".

وكانت الولايات المتحدة قد سحبت قواتها من مناطق في شمال سوريا، قبيل العدوان التركي على شمال شرقي سوريا مما أثار مخاوف من عودة تهديد "داعش" الإرهابي.