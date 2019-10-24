انتقد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم، العدوان التركي على الأراضي السورية، مؤكدا أنه يهدد المكاسب التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة التي قاتل فيها التحالف والأكراد ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، مضيفا في تصريح أمام صندوق مارشال الألماني أن "تركيا تسير في الاتجاه الخاطئ ووضعتنا كلنا في موقف بشع جدا".

وحث إسبر، وفقا لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، الحلفاء على الانضمام إلى جهود مساعدة المملكة العربية السعودية للدفاع عن نفسها ومنطقة الخليج ضد التهديدات الإيرانية.

وجدد وزير الدفاع الأمريكي تحذيراته بشأن تزايد تهديدات الصين وروسيا، مشيرا إلى أن الصين تحاول إعادة تشكيل العالم لصالحها وتستخدم القوة للتأثير على اقتصادات الدول الأخرى وقراراتها السياسية.