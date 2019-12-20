قطع محتجون فى مختلف المناطق اللبنانية الطرق، أمس وحتى صباح اليوم، اعتراضاً على تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة.

وعمد المحتجون إلى قطع الطرقات الداخلية فى مدينة طرابلس، عاصمة شمال لبنان، فيما جابت دراجات نارية الشوارع وسط إطلاق نار فى الهواء، وأقفلت المدارس والمعاهد أبوابها، وفى الشمال أيضاً قطع المحتجون طريق حلبا بالكامل بالعوائق الحديدية والإطارات غير المشتعلة، كما قطعوا، منذ فجر اليوم، طريق المنية الرئيسى الذى يربطها بمدينة طرابلس ومحافظة عكار بالإطارات المشتعلة، وأغلقوا معظم الطرق الفرعية والداخلية.

ووعد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، حسان دياب، اليوم، بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة خلال فترة لا تتجاوز 6 أسابيع، معرباً عن اعتقاده بأن تحظى حكومة كهذه بدعم أمريكى. وأكد «دياب» فى مقابلة مع «دويتشه فيله» الألمانية أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة اختصاصيين، وقال: «نريد تشكيل حكومة مميزة لا تشبه حكومات سابقة».

وأثار ترشيح «دياب» لرئاسة الحكومة اللبنانية موجة استنكار داخلية وخارجية كبيرة، حيث وصفه العديد من الصحف الأمريكية والأوروبية بـ«مرشح حزب الله». ونفى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، أمس، أن يكون محسوباً على «حزب الله». ودعا المرجع الشيعى الأعلى فى العراق، على السيستانى، اليوم، إلى إجراء انتخابات مبكرة «منصفة».

"السيستانى" يدعو لانتخابات مبكرة لإنقاذ العراق من الأزمة

وقال ممثل «السيستانى»، عبدالمهدى الكربلائى، خلال خطبة الجمعة فى كربلاء، إن «الشعب هو مصدر السلطات ومنه تستمد شرعيتها، وعلى ذلك فإنّ أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادى الذهاب إلى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلى هو الرجوع إلى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة، بعد تشريع قانون منصف لها، وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية».