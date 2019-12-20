استأنفت سويسرا مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مشيرة إلى أن التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة استبعد شبهات الاحتيال ضد المنظمة، وكانت السلطات السويسرية قد قطعت مساهماتها الصيف الماضي حتى ألقى تحقيق داخلي الضوء على اتهامات بسوء الإدارة وإساءة استخدام السلطة داخل المنظمة التي كان يديرها السويسري بيار كرنبول.

والنتائج الأولية لتحقيق قامت به الأمم المتحدة ونشرت خلاصته مطلع نوفمبر الماضي، استبعدت أي "احتيال" أو "اختلاس" من قبل المفوض العام للمنظمة ولكنها أشارت إلى "مشاكل إدارية" ما دفع كرنبول الى الاستقالة، فيما ذكرت وزارة الخارجية السويسرية في رسالة لوكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس": "أكد مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة إلى سويسرا في 3 ديسمبر 2019 أن التحقيق لم يكشف عن أي اختلاس"، وأوضحت الوزارة السويسرية، "نظر إلى التدابير المتخذة وتأكيد الأمين العام للأمم المتحدة بأنه لم يتم تحويل أي أموال تبرعت بها الجهات المانحة، قررت مديرية التنمية والتعاون استئناف المدفوعات إلى الاونروا". وفي العام 2019، دفعت سويسرا 25 مليون فرنك سويسري "23 مليون يورو".

وتأسست أونروا عام 1949 بعد أن نزح أكثر من 700 ألف فلسطيني أو طردوا من أراضيهم خلال حرب 1948 التي تلاها قيام "دولة إسرائيل"، وتوفر الوكالة خدمات التعليم والخدمات الطبية لملايين اللاجئين الفقراء في الأردن ولبنان وسوريا وكذلك في الأراضي الفلسطينية، وتوظف نحو 30 ألف شخص معظمهم من الفلسطينيين، ومن المقرر تتم مناقشة صلاحياتها في وقت لاحق من العام الحالي.