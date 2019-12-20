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"زراعة كفر الشيخ" تنظم عددا من الندوات الإرشادية

"زراعة كفر الشيخ" تنظم عددا من الندوات الإرشادية

صور.. حملات إزالات ونظافة بمدن مطروح

صور.. حملات إزالات ونظافة بمدن مطروح

نائب وزير الزراعة: خطة لمنع خروج الطيور من المزارع إلا بعد فحصها معمليا

نائب وزير الزراعة: خطة لمنع خروج الطيور من المزارع إلا بعد فحصها معمليا

رئيس الوفد: الاهتمام بالرياضة جزء من الأمن القومي

رئيس الوفد: الاهتمام بالرياضة جزء من الأمن القومي

"مصر تستطيع" يستعرض السير الذاتية لخبراء المدارس المصرية اليابانية

"مصر تستطيع" يستعرض السير الذاتية لخبراء المدارس المصرية اليابانية

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