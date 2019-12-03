زار وفد أيرلندي رفيع المستوى بقيادة نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، وزير الشؤون الخارجية والتجارة سيمون كوفيني، قطاع غزة، اليوم، التقى خلالها بطلبة من مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مخيم جباليا.

وذكر بيان صادر عن "أونروا"، أن هذه الزيارة عملت على تمكين الوفد من الاطلاع مباشرة على أثر الالتزام الإيرلندي تجاه دعم التعليم الأساسي النوعي للأطفال، بمن في ذلك 282,000 طالب في "أونروا" بقطاع غزة.

وفي اجتماعه مع إدارة "أونروا"، ناقش الوفد الوضع الإنساني في القطاع المحاصر، والتحديات العملياتية التي تواجه الوكالة.

وفي أعقاب اللقاء مع الطلبة، قال كوفيني: "إن أيرلندا داعم راسخ للأونروا في تقديمها للخدمات للاجئي فلسطين.

لقد شاهدت بأم عيني اليوم مدى أهمية تقديم التعليم والرعاية الصحية في المحافظة على الأمل والحقوق والكرامة للاجئين هنا في غزة".

وأضاف: "لقد سررت بإعلام الأونروا بأن أيرلندا ستقدم تبرعا إضافيا بقيمة 2,5 مليون يورو هذا العام لدعم تقديم هذه الخدمات الرئيسة".

هذا سيصل بالدعم الأيرلندي للأونروا في عام 2019 إلى إجمالي 7,5 مليون يورو".

بدوره، قال النائب الأول لمدير عمليات "الأونروا" في غزة تروند ينسين "إن أيرلندا تشكل مثالا رائعا من حيث دعمها للاجئي فلسطين، وهي التي وقفت بحزم شديد مع الوكالة خلال أوقات صعبة للغاية.

إن زيارة كتلك التي جرت هذا اليوم ترسل رسالة قوية من الأمل لسكان غزة، خاصة لطلبتنا الشباب، وتظهر لهم أن مستقبلهم مهم وأن أصواتهم مسموعة".

وتابع: "نحن ممتنون للغاية لشراكتنا مع شعب وحكومة أيرلندا، ولدعمهم السياسي والمالي الهام المقدم للأونروا وللاجئي فلسطين، بمن في ذلك من هم في غزة".