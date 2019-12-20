قالت الدكتورة هانم أحمد المحلق الثقافي المصري بطوكيو، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الخبراء اليابانيين الموكل لهم التدريس بالمدارس اليابانية بنفسه واطلع على سيرهم الذاتية.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، أن مشروع المدارس المصرية اليابانية يلقى رعاية كبرى من الدولة وعلى رأسها الرئيس، مشيرة إلى أنه عندما كان في اليابان طلب وجود خبراء يابانيين لإدارة المدارس المصرية اليابانية.

وتابعت أن كل العناصر لديهم خبرة في إدارة المدارس سواء داخل اليابان أو خارجها، وهي سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ اليابان، أن تتعاقد دولة أجنبية مع هذا العدد من الخبراء.

واستطردت أن الخبراء لن يعملوا لمصر من خلال أي جهة يابانية بل سيعملون كعاملين تحت إدارة الحكومة المصرية، "الخبراء تم اختيارهم بعناية فائقة منهم أحد واضعي التوكاتسو بوزارة التعليم اليابانية، هناك أيضا عددا منهم ممن أدار مدارس يابانية خارج اليابان سواء في الولايات المتحدة أو أستراليا أو ماليزيا، ويتمتعون بخبرات دولية كبيرة".

وأشارت إلى أن الخبراء منهم من عملوا في أكبر مراكز تدريب المعلمين داخل اليابان، ومنهم 2 ممن يعملون في التعليم من خلال الموسيقى، مضيفة أن المدارس المصرية اليابانية تبذل مجهودات جبارة وكان الخبراء سعداء جدا مما رأوه وتم الاتفاق معهم على وضع خطط متكاملة للمدارس.