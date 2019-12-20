قال الإعلامي أحمد فايق، إن تجربة المدارس اليابانية تجربة عظيمة جدا ونجحت بشكل ملحوظ.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع" على شاشة "dmc"، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنتدى شباب العالم لمجموعة من الخبراء اليابانيين يرجع لاهتمام الدولة بهذه التجربة، موضحا أن الخبراء سيبدؤون عملهم بداية من أول يناير عام 2020: "هيشرفوا على كل المدارس اليابانية وهيعيشوا في مجتمعنا وهيحلوا معانا مشاكلنا".

وتابع: "اللي هيوصل نجاحها لأعلى مستوى إننا نجيب أهل التجربة والخبراء اليابانيين عشان يشرفوا على مدارسنا اليابانية".

وأوضح "فايق"، أن كل مدرستين سيشرف عليهما مشرف ياباني سيطبق فيها كل تفاصيل النظام الياباني وفقا للقواعد المصرية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.

واستقبل الرئيس السيسي في وقت سابق، على هامش منتدى شباب العالم، عدد من الخبراء اليابانيين بعد قيامهم بجولة تفقدية لعدد من المدارس اليابانية، قبل قيامهم بالإشراف على تطبيق التجربة في سابقة وصفها الخبراء بالأولى في تاريخهم على أن يجرى إيفاد هذا العدد من الأكاديميين للعمل في دولة أخرى، بما يؤكد تفرد مصر.