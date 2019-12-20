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هنا دمياط.. بلد الصنايعية والأسطوات

أحدث الأخبار

يوم رياضي لشباب ميت يزيد بالشرقية

يوم رياضي لشباب ميت يزيد بالشرقية

وكيل "صحة الشرقية" يقود حملة مكبرة على مطاعم الأغذية بأبو كبير

وكيل "صحة الشرقية" يقود حملة مكبرة على مطاعم الأغذية بأبو كبير

وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء يتابع العمل بمستشفى نويبع

وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء يتابع العمل بمستشفى نويبع

تفعيل لجان التفتيش بإدارة شئون البيئة على المنشآت الصناعية بالشرقية

تفعيل لجان التفتيش بإدارة شئون البيئة على المنشآت الصناعية بالشرقية

"زراعة كفر الشيخ" تنظم عددا من الندوات الإرشادية

"زراعة كفر الشيخ" تنظم عددا من الندوات الإرشادية

صور.. حملات إزالات ونظافة بمدن مطروح

صور.. حملات إزالات ونظافة بمدن مطروح

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لجميع المؤهلات.. تفاصيل نشرة وظائف "الشباب والرياضة" الأسبوعية

لجميع المؤهلات.. تفاصيل نشرة وظائف "الشباب والرياضة" الأسبوعية

حكايات نهاية العالم "شائعة كل سنة".. عواصف شمسية وظلام الكوكب

حكايات نهاية العالم "شائعة كل سنة".. عواصف شمسية وظلام الكوكب

في 3 خطوات.. كيف تتأكد من سلامة عداد الكهرباء الخاص بشقتك؟

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الطبيعة تعلن الغضب.. هلع رمادي يسيطر على العالم في 2019

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"أنفلونزا الخنازير بالمدارس وعاصفة شمسية".. الحكومة تنفي 13 شائعة

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