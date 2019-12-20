قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، إن الوزارة تتخذ إجراءات وقائية بخصوص إنفلونزا الطيور، سواء فيما يتعلق بالمزارع أوالطيور المنزلية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر"، مع الإعلامية ياسمين سعيد، عبر شاشة "mbc مصر"، أن الوزارة تعمل على رفع الوعي والتأكيد على أن تكون الطيور في مكان منعزل عن المعيشة، منعًا لانتقال أي عدوى للمواطنين.

وتابعت: "نعمل على تحصين الطيور قبل البيع من الحضانات وخاصةً الطيور التي تتجه إلى المنازل"، متابعة حديثها عن الإصابات بهذا الفيروس: " بقالنا 4 سنوات الأحوال كويسة جدًا، والحالات انخفضت نتيجة إجراءات رفع الأمان الحيوي في المزارع".

وأردفت أن الوزارة تنفذ خطة منذ عامين، وهي مختصة بعدم خروج الطيور من المزارع إلا بعد فحصها معمليا للتأكد من خلوها من الفيروسات، وهو ما أدى إلى انخفاض عدد المصابين بالفيروس.