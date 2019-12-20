ردت أويا جي، ناظر مدرسة كوتيرا الإعدادية باليابان، وأحد الخبراء المستقدمين من اليابان للإشراف على المدارس المصرية اليابانية، على سؤال الإعلامي أحمد فايق عن رد فعلها في حالة اكتشافها أن أحد المعلمين يعطي الطلاب دروسا خصوصية، بأن ذلك جريمة في القانون الياباني.

وقالت خلال استضافتها ببرنامج "مصر تستطيع" على شاشة "dmc"، إن الدروس الخصوصية من أخطر القضايا والتي يمنعها القانون تماما، "لكن لازم نفكر في الأسباب التي دفعت المعلم لهذا الفعل".

وأضافت: "لازم يكون فيه اعتزاز من المعلم بمهنته داخل أسوار المدرسة، ولابد من إكساب الأطفال عادات جيدة وكيف يعتز المعلم بعمله".

وتابعت: "مش لازم عشان بيدي درس يكون متميز علميا، لكن فيه أسباب أخرى مثل عدم رؤيته لمهنته وعدم فهمه لدوره كمعلم، وصعب جدا إن يكون المعلم مثل أعلى للطالب ويخالف القانون".

واستقبل الرئيس السيسي في وقت سابق، على هامش منتدى شباب العالم، عددا من الخبراء اليابانيين بعد قيامهم بجولة تفقدية لعدد من المدارس اليابانية، قبل قيامهم بالإشراف على تطبيق التجربة في سابقة وصفها الخبراء بالأولى في تاريخهم على أن يجرى إيفاد هذا العدد من الأكاديميين للعمل في دولة أخرى، بما يؤكد تفرد مصر.