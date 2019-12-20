عرض برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، تقريرا عن عدد من الخبراء اليابانيين الذين استقدمتهم الحكومة المصرية للإشراف على المدارس المصرية اليابانية.

- سوزوكي

هو أحد واضعي مناهج التوكاتسو الحالية باليابان، خبرة 30 عاما، ويعمل رئيس مؤتمرات الأنشطة المدرسية "التوكاتسو" عام 2018 على مستوى جميع مدارس اليابان الابتدائية.

- مورو أوكا

خبير التعليم الشامل وبناء الطفل، وله العديد من الأبحاث في هذا المجال، وهو أستاذ زائر بجامعة موساشينو.

- كاواجوي

الرئيس الأعلى لاتحاد مدارس اليابان.

- نيشي بوري

المدير السابق للمدرسة اليابانية بالولايات المتحدة الأمريكية.

- أوتسوجي

مدرسة حالية متخصصة في التعليم باستخدام الموسيقى.

- ماشيمو

متخصص بتعليم الأطفال ممن لديهم صعوبات التعلم، وخبير بمدارس الدعم الخاص باليابان، وخبير بإدارة المدرسة اليابانية بماليزيا.

- أوياجي

نائب مدير مدرسة كوتيرا الإعدادية، حاصلة على رخصة تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها.

- ياماموتو

خبير سابق بإدارة المدارس الابتدائية، مشرف على تدريب المعلمين، ومدرب كرة قدم بالمدارس اليابانية.

- ماسودا

نائب مدير مدرسة سيتاجايا للتعاون مع هيئة I am Japan والتعاون ببرامج دولية تعليمية مع بنجلاديش وفيتنام وإندونيسيا.

- إيوامي

أحد مسؤولي تدريب وتأهيل المعلمين الجدد بمدينة إيباراجي.

- يوشيزاكي

المدير الحالي للمدرسة اليابانية بأستراليا.