عرض برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، تقريرا عن عدد من الخبراء اليابانيين الذين استقدمتهم الحكومة المصرية للإشراف على المدارس المصرية اليابانية.
- سوزوكي
هو أحد واضعي مناهج التوكاتسو الحالية باليابان، خبرة 30 عاما، ويعمل رئيس مؤتمرات الأنشطة المدرسية "التوكاتسو" عام 2018 على مستوى جميع مدارس اليابان الابتدائية.
- مورو أوكا
خبير التعليم الشامل وبناء الطفل، وله العديد من الأبحاث في هذا المجال، وهو أستاذ زائر بجامعة موساشينو.
- كاواجوي
الرئيس الأعلى لاتحاد مدارس اليابان.
- نيشي بوري
المدير السابق للمدرسة اليابانية بالولايات المتحدة الأمريكية.
- أوتسوجي
مدرسة حالية متخصصة في التعليم باستخدام الموسيقى.
- ماشيمو
متخصص بتعليم الأطفال ممن لديهم صعوبات التعلم، وخبير بمدارس الدعم الخاص باليابان، وخبير بإدارة المدرسة اليابانية بماليزيا.
- أوياجي
نائب مدير مدرسة كوتيرا الإعدادية، حاصلة على رخصة تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها.
- ياماموتو
خبير سابق بإدارة المدارس الابتدائية، مشرف على تدريب المعلمين، ومدرب كرة قدم بالمدارس اليابانية.
- ماسودا
نائب مدير مدرسة سيتاجايا للتعاون مع هيئة I am Japan والتعاون ببرامج دولية تعليمية مع بنجلاديش وفيتنام وإندونيسيا.
- إيوامي
أحد مسؤولي تدريب وتأهيل المعلمين الجدد بمدينة إيباراجي.
- يوشيزاكي
المدير الحالي للمدرسة اليابانية بأستراليا.