رئيس بيلاروسيا: يتعين العمل مع موسكو في ملفات على رأسها توحيد البلدين

أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم، أن بلاده أحرزت تقدمًا هائلًا في علاقات التعاون الثنائي مع روسيا، مُشيرًا إلى أن البلدين لديهما العديد من الملفات التي يتعين العمل عليها خلال الفترة المُقبلة وعلى رأسها ملف توحيد البلدين.

وقال لوكاشينكو، خلال اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة "سان بطرسبرج" الروسية: "لقد حققنا الكثير من الإنجازات ليس فقط على المستوى الشعبي، ولكن أيضًا على المستوى الاقتصادي. على الرغم من انهيار الاتحاد السوفيتي، إلا أن علاقتنا الثنائية لم تتأثر، خاصة في قطاعات السياسة والاقتصاد".

وأشار الرئيس البيلاروسي، حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية، إلى أن اتفاقية الدولة الموحدة تعد إنجازًا كبيرًا لعلاقات التعاون القائمة بين روسيا بيلاروسيا، موضحًا: "حتى إذا لم نشرع في تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل، فهذا لا يعني أننا سلكنا طرقًا منفصلة، كما حدث على سبيل المثال، بين روسيا وبعض الدول الأخرى للاتحاد السوفيتي مثل أوكرانيا ودول البلطيق".

وكان الرئيس البيلاروسي قد أكد، في تصريحات سابقة، أنه قد يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذا الشهر من أجل توضيح بعض النقاط المهمة في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين، ووضع اللمسات الأخيرة على تلك القضايا التي لم يكتمل العمل بها خلال اللقاء الأخير في سوتشي.