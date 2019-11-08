بحث الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، مع مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات طحنون بن زايد آل نهيان، الخميس، مشاريع مشتركة بين البلدين، تناولت مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال لوكاشينكو، الذي وصل إلى الإمارات في زيارة عمل: "ليس واضحا على الإطلاق، وغير مفهوم للجميع بعد، كما لا يعرف المروجون والمطورون ما الذي سيؤول إليه الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف، ومع ذلك، فإن العالم بأسره يتحرك في هذا الاتجاه، والإمارات تستثمر أموالا هائلة لتطويره"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وذكر مكتب الرئاسة البيلاروسي، في بيان، أن الجانبين ناقشا مشاريع مشتركة، بما فيها مجال الذكاء الاصطناعي، واستغلاله في مختلف المجالات.