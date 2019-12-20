قال مورو أوكا، أستاذ زائر بجامعة موساشينو لتدريس التعليم الشامل باليابان، إن حصة التربية الرياضية من أهم حصص اليوم الدراسي ويكون لها أنواع مختلفة.

وأضاف "أوكا"، خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc": "المدارس مش محتاجة ميزانية كبيرة عشان تقدر تعمل حصص تربية الرياضية، ممكن لعبة القفز مثلا نستخدم فيها مجموعة من الصناديق".

وتابع: "أنا ضد فكرة (الميزانية لا تسمح)، لأن الألعاب لا تعتمد على الأدوات أو الآلات لكن تعتمد على القيمة التي توصلها، وشكل التعاون بين الطلاب في اللعب".

واستطرد: "في إحدى اللعبات نضع كرة بين طفلين، وظهريهما لبعضهما البعض، وهدف اللعبة عدم إسقاط الكره، وتعلمهم التعاون والعمل في فريق".

وأكدا على أن هناك مهرجانا سنويا رياضية ينفذ في كل مدارس اليابان، "الأطفال بيبقوا مستنيين الاحتفال دا جدا لأنهم بيعرضوا فيه اللي اتعلموه من الألعاب الرياضية طول السنة، وبنعزم أولياء الأمور والجدات وجيران المدرسة للحضور".

واستقبل الرئيس السيسي في وقت سابق، على هامش منتدى شباب العالم، عددا من الخبراء اليابانيين بعد قيامهم بجولة تفقدية لعدد من المدارس اليابانية، قبل قيامهم بالإشراف على تطبيق التجربة في سابقة وصفها الخبراء بالأولى في تاريخهم على أن يجرى إيفاد هذا العدد من الأكاديميين للعمل في دولة أخرى، بما يؤكد تفرد مصر.