وصل قبل قليل عدد من النجوم، لأحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس، لحضور حفل توزيع جوائز دير جيست.

وحضر في المقدمة مي عمر وزوجها محمد سامي، ومحمد سعد وطارق لطفى، ولبلبة وأحمد بدير، وعبير صبري وعمرو عبد الجليل.