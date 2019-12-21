أكدت نقابة الفنانين التشكيليين، واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، برئاسة الدكتور حمدي أبوالمعاطي، أن إعادة انتخابات النقابة ستكون يوم الجمعة 3 يناير 2020، لكل من سدد الاشتراكات للعام 2019 حتى يوم 3 ديسمبر الجاري.

وأضاف بيان النقابة، أن الجمعية العمومية انتهت اليوم في الساعة الخامسة مساء بتصويت إجمالي عدد الأصوات بالنقابة العامة 571 صوتا، والإسكندرية 35 صوتا، والمنصورة 18 صوتا، أي بإجمالي 624 صوتا، من واقع من لهم حق التصويت 5143 صوتا، حتي 20 / 12 / 2019، ويضاف إلى هذا العدد من قام بالسداد حتى 3 ديسمبر أي قبل موعد انتخابات الإعادة بشهر طبقا للقانون ولائحته التنفيذية.