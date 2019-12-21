قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف الدكتور حسان دياب، إن الأوضاع التي يمر بها لبنان لا تتحمل إضاعة الوقت، مشيرا إلى أنه سيكثف من وتيرة المشاورات التي يجريها لتشكيل الحكومة الجديدة من أجل الوصول إلى النتيجة التي يتمناها اللبنانيون، وأكد رئيس الحكومة المكلف، في تصريح له مساء اليوم، أن مسؤولية النهوض بلبنان كبيرة، وأن الجميع على علم بالتحدي الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد، داعيا إلى "مسيرة جديدة تشبه إرادة الشعب"، وشدد دياب، على أن مطالب المحتجين في انتفاضتهم الشعبية، مُحقة وتشكل قاعدة لبناء دولة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، كلف أمس الخميس وزير التربية السابق والأستاذ الجامعي حسان دياب "60 عاما" بتشكيل حكومة جديدة، إثر إنهاء استشارات نال فيها تأييد نواب حزب الله وحلفائهم، بينما حجب أبرز ممثلي الطائفة السنية التي ينتمي إليها، أصواتهم عنه، في مقدمهم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ونواب تيار المستقبل الذي يتزعمه، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

البطريرك الماروني: لا يجوز التعرض لقوات الجيش والقوى الأمنية

من جانبه، أعرب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، عن أمله في حل "العُقد السياسية" التي رافقت تكليف الدكتور حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة، وأن يتمكن المسؤولون من إيجاد الحلول اللازمة ووضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار، لاسيما وأن الجميع على دراية كافية بالحالة الاقتصادية والسياسية والمالية "التي بلغت حدا مأساويا للغاية"، على حد تعبيره.

وشدد بطريرك الموارنة - في كلمة له مساء اليوم - على أنه لا يجوز التعرض لقوات الجيش والقوى الأمنية ورشقهم بالحجارة على نحو ما تشهده العديد من المناطق منذ صباح اليوم، مؤكدا أن القوى الأمنية والعسكرية مؤتمنون على حماية البلاد والمواطنين ولا يجب أن يتعرضوا لأي تصرف يشكل إهانة لكرامتهم، داعيا كافة المتظاهرين والمحتجين في لبنان إلى التحلي بالوعي وضبط الأعصاب حرصا على مصلحة البلاد في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها.