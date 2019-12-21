"السياحة الفلسطينية" تدين اعتداء الاحتلال على قصر هيرود الشتوي بأريحا

أدانت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتداءاتها على موقع تلول أبو العلايق "قصر هيرود الشتوي" بمدينة أريحا وسط الضفة الغربية المحتلة، مشيرة، في بيان، إلى أن سلطة آثار الاحتلال الإسرائيلي، تقوم بأعمال حفريات غير قانونية وتدخلات في مباني الموقع، سعيا منها لعمل حديقة بالمكان كون معظمه يخضع لسيطرة الاحتلال، وتمنع القيام بأية أعمال تطويرية وتأهيلية فيه، وهو يشكل أحد أكبر المواقع في الفترة الرومانية.

وأكدت الوزارة الفلسطينية، أنها تسعى لجعل الموقع تحت السيادة الفلسطينية من أجل تأهيله، وفتحه أمام الزائرين، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي رفض ذلك، مناشدة، منظمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" وكافة الجهات الدولية، الضغط على الاحتلال لوقف الأعمال في الموقع التي تهدف إلى تزييف الحقائق وخلق روايات تناسبه أيديولوجيا.