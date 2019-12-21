بثت قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية، أمس الجمعة، مقاطع مصورة توثق الانتهاكات التي ارتكبها النظام الإيراني ضد المتظاهرين، حصلت عليها من وزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية وفقا للقناة، أن هذه المقاطع المصورة أرسلت من الداخل الإيراني، ضمن الآلاف من الوثائق والأشرطة المسربة عن أعمال القمع التي مارسها نظام طهران، وأشارت القناة الأمريكية إلى أن هذه المقاطع تبين أن قوات الأمن الإيرانية استخدمت الذخيرة الحية والآليات العسكرية الثقيلة في التعامل مع المتظاهرين.

وكانت واشنطن قد طلبت - وفقا للحرة - من المتظاهرين توثيق انتهاكات النظام وإرسالها للولايات المتحدة لمحاسبة النظام الإيراني عليها.

وفي السياق ذاته، أشارت القناة إلى تأكيد وزير الخارجية الأمريكية أن هذه الفيديوهات والوثائق ستساعد واشنطن في ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

واندلعت احتجاجات شعبية في جميع أنحاء إيران في 15 نوفمبر الماضي، بعد أن رفعت السلطات سعر البنزين في شكل مفاجئ بنسبة تصل إلى 200%، ولم يعلن المسؤولون في إيران حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي شهدت إغلاق طرق سريعة وإحراق مصارف ومراكز شرطة ونهب متاجر.

وقالت منظمة العفو الدولية إنّ 304 أشخاص قتلوا خلال ثلاثة أيام فقط من الاحتجاجات، بينما رفضت طهران، التقارير الحقوقية عن أعداد القتلى ووصفتها بأنها "محض أكاذيب"، لكن خبراء الأمم المتحدة قالوا إن لديهم "مصادر موثوقة" تؤكد هذه الحصيلة، و12 منهم أطفال، وأوضح الخبراء أن تقارير غير مؤكدة قد ترفع الحصيلة إلى أكثر من 400 قتيل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".