أحيا المطرب حمادة هلال، منذ قليل، حفله المقام بنادي بوروسيا دورتموند، داخل مدينة العاشر من رمضان، وسط حضور الآلاف من جمهوره.

واستقبلته إدارة النادي، بالإضافة إلى منظم الحفل سيد فتوح، وصعد إلى المسرح على أغنية "بحبك كل حاجة"، وسط صيحات وتفاعل الجمهور، وأجواء ضخمة من الألعاب النارية.

واستمر في وصلة غناء، لأكثر من ساعتين، بمجموعة من شهر أغانيه، منها "اشرب شاي"، "بحس معاك"، "ساعات"، "تصور"، "مش هقول" وغيرها، وسط أجواء من التفاعل والرقص بين الجمهور.

امتد الحفل حتى منتصف الليل، والتف الجميع حول نجمهم المفضل بمجرد نزوله من مسرح الحفل، رغبة في التقاط الصور معه.