ضبطت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، الجمعة، 3 سيدات وموظف، لاشتراكهم في جلسة روحانية، لاستخراج جن من ربة منزل، ما تسبب في وفاتها عقب الإعتداء عليها بالضرب، في أماكن مختلفة من الجسم، وأمرت النيابة العامة، بحبسهم على ذمة التحقيقات.

كانت البداية، بتلقي اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد بتلقيه بلاغا من "حسن. أ. ج " 33 عامًا، نجار، مقيم قرية جزيرة المساعدة بمركز الواسطى، بوفاة زوجته "فاطمة. ق. أ" 22 عامًا، ربة منزل.

وتبين من التحريات الأولية، والإنتقال والفحص ومناظرة الجثة، أن المتوفية بكامل ملابسها بداخل غرفة نوم بالطابق الأول، بها إصابات ظاهرية، عبارة عن كدمات باليد اليمنى والصدر، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

كما تبين من التحريات، أنه أثناء عودة زوج المتوفية من عمله، فوجئ بزوجته ملقاة على الأرض داخل المنزل ومتوفاة، وأنها كانت تعاني من اضطرابات نفسية، وكانت تعالج لدى أحد الأطباء، وتوقفت عن العلاج منذ حوالي 3 سنوات.

كما تبين بتوقيع الكشف الطبي، بمعرفة مفتش الصحة، وجود كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ولا يستطيع الجزم بسبب الوفاة، وجرى إخطار النيابة العامة، للانتقال لمكان البلاغ والمعاينة.

ووجه مدير أمن بني سويف، إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث للوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر المحضر رقم 7843 إداري مركز شرطة.

باستكمال التحريات، والبحث تحت إشراف العميد محمد عبد الوهاب مدير مباحث مدير مباحث المديرية، وقيادة العميد طارق عيسى، رئيس مباحث المديرية، وضح أن وراء ارتكاب الواقعة:

"سكينة. م. ع" 48 عامًا، حاصلة على دبلوم تجارة، مقيمة 6 أكتوبر بالجيزة، ولها محل إقامة آخر قرية جزيرة المساعدة بمركز الواسطى، وتربطها صلة قرابة بزوج المتوفية.

وشقيقتها "فاتن. م. ع" 50 عامًا، حاصلة علي دبلوم تجارة، مقيمة قرية جزيرة المساعدة بمركز الواسطى.

"محمد. أ. ج" 36 عامًا، موظف بشركة خاصة، مقيم قرية جزيرة المساعدة، شقيق زوج المتوفية، وزوجته " هبة. ع. ع" 31 عامًا، ربة منزل، مقيمة قرية جزيرة المساعدة بمركز الواسطى.

وكشفت التحريات، إقدام المتهمين على عقد جلسة علاج روحاني، لاعتقادهم بإصابة المجني عليها بمس جن، وعلاج الأولى لها روحانيا، بعقد جلسة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وقفزهم على جسدها، واستخدام ملعقة مسخنة، ووضعها على أماكن متفرقة من جسدها، لتسهيل خروج الجن من تلك الأماكن، فحدثت إصاباتها التي أودت بحياتها.

وأشارت التحريات، إلى ضبط المتهمين، واعترافهم بإرتكاب الواقعة، وتأييد مضمون التحريات.