لقى فلاح مصرعه متأثرا بإصابته باختناق، اليوم، إثر استنشاقه مبيدا حشريا، أثناء رشه في الأرض الزراعية الخاصة به بقرية طنسا بني مالو بمركز ببا جنوب بني سويف.

تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد أسامة يونس مأمور مركز شرطة ببا، بتلقيه بلاغا من "غبريال . ع . غ" 20 عاما، فلاح، مقيم قرية طنسا دائرة المركز، بوفاة والده "ع. غ .ع" 43 عاما، فلاح، بمستشفى بني سويف الجامعي، إثر استنشاق مبيد حشري.

وتبين من الفحص وسؤال المبلغ قرر أنه اثناء قيام والده المتوفى برش مبيدات حشرية بالأرض الزراعية الخاصة به استنشق بعضها عن طريق الخطأ، وحدثت له حالة اختناق نقل على إثرها للمستشفى.

كما تبين من التحريات تقديم المبلغ تقريرا طبيا متضمناً حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف في عضلة القلب أدى إلى وفاة والده، ولم يتهم أحدا، ونفى الشبهة الجنائية.

وجارٍ توقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحُرر المحضر رقم 7658 إداري مركز شرطة ببا.