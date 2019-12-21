صور.. كريم عبدالعزيز يستقبل إسعاد يونس بالأحضان في حفل دير جيست

استقبل الفنان كريم عبدالعزيز، الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، بالأحضان خلال تواجدهما فى حفل توزيع جوائز الدير جيست، المقام حاليا فى أحد الفنادق الكبرى.

من المقرر، تكريم إسعاد وكريم خلال الحفل، بسبب أعمالهما التي قدموها خلال العام.