رفض مساعدته في زواجه.. شاب يقتل والده بـ"فرد خرطوش" في بني سويف

كشفت مباحث مديرية أمن بني سويف، أمس، لغز مقتل فلاح بطلق ناري، أثناء عودته من تأدية واجب عزاء، بعزبة الديابة بمركز إهناسيا، إلى منزله بقرية إهناسيا الخضراء.

وتبين أن وراء الواقعة ابنه، إذ أقدم على قتل والده، اعتراضا على كثرة توبيخه وإعتدائه بالضرب عليه أمام الأهل والجيران، بالإضافة إلى رفضه بيع قطعة أرض لمساعدته في الزواج، وإقامة مشروع له.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني سويف، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى بني سويف العام، بوصول "محمد. إ. س" 60 عامًا، فلاح، مقيم إهناسيا الخضراء، دائرة المركز "جثه هامدة"، إثر إصابته بطلق خرطوش بالصدر من الجهة اليسرى، وجرح قطعي أعلى الرأس، وآخر خلف الرأس.

كلف مدير أمن بني سويف، إدارة البحث الجنائي، بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط مرتكبيها، والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر رقم 6679 إداري مركز شرطة بني سويف.

كما أمر بتشكيل فريق بحث، تحت إشراف العميد محمد عبد الوهاب مدير مباحث المديرية، وقيادة العميد طارق عيسى رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع الأمن العام، وسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية، بقيادة المقدم أحمد عبد العظيم، رئيس مباحث مركز شرطة بني سويف، أن بمناقشة ابن المتوفي، ويدعى " نجم" 24 عامًا، حاصل على دبلوم، قرر أنه أثناء عودته ووالده المتوفي من واجب عزاء بعزبة الديابة التابعة لقرية النويرة، بمركز إهناسيا، مستقلان دراجة نارية قيادته، وبالطريق ما بين عزبة تمام كساب، وعزبة فيصل "طريق فرعي" بدائرة مركز بني سويف.

استوقفهما شخصان مجهولان، يستقلان تروسيكل، وتعدى أحدهما عليه بالضرب محدثاً إصابته بكدمة باليد اليسرى والظهر، وتعدى الآخر على والده بالضرب بعصاه علي رأسه، وأطلق صوبه عيار ناري من سلاح كان بحوزته، محدثا إصابته التي أودت بحياته.

وتبين من التحريات واستكمال الفحص، أن وراء ارتكاب الواقعة، ابن المجني عليه لسوء معاملة والده له، وكثرة توبيخه له أمام أهل القرية، وأنه أثناء عودتهما من واجب العزاء، طلب المتهم من والده، بيع مساحة من الأرض الزراعية خاصته، ومساعدته بمبلغ مالي لاتمام زواجه، وإقامة مشروع لزيادة دخله، فرفض ذلك، ووبخه وتعدى عليه بعصا "عكاز" كانت بيده.

ما أثار غضب المتهم، فأخرج سلاح ناري كان بحوزته، وأطلق عليه عيار ناري أودى بحياته، وأدعى كذبا استيقاف مجهولين لهما، والتعدي على والده وإصابته بطلق ناري ووفاته.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم، حيث تبين أنه عبارة عن سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع، بروح واحدة عيار 12، وبداخله فارغ طلقة من ذات العيار، وتحرر المحضر رقم 8 أحوال مركز بني سويف.