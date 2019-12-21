في يوم ميلاد "المراة الحديدية".. أول مشهد لنجلاء فتحي

فاطمة الزهراء حسين أحمد فتحي.. ربما لا يعلم الكثيرون، أن هذا هو الاسم الحقيقي للفنانة القديرة نجلاء فتحي، التي يحل اليوم 21 ديسمبر عيد ميلادها الـ69، حيث ولدت عام 1951.

رصيد فني ضخم من الأعمال الفنية، تمتلكه نجلاء فتحي، وأثرت السينما والدراما بروائع لا تزال خالدة إلى الآن، ومازالت عالقة فى أذهان المشاهدين.

أول أدوار "فتحي" في السينما، كانت من خلال مشاركتها في فيلم "الأصدقاء الثلاثة"، وهي لم تتجاوز الـ15 من عمرها، برفقة ثلاثة من أكبر النجوم آنذاك، وهم حسن يوسف، محمد عوض، وأحمد رمزي، وهو من تأليف عدلي المولد، وسيناريو وحوار عبدالفتاح السيد، ومن إخراج أحمد ضياء الدين.

أحداث الفيلم الذي انتج عام 1966، حين يجري إلقاء القبض على ثلاث من اﻷصدقاء، بعد ارتكابهم حادث بسيارتهم، وبعد قضاء مدة عقوبتهم، يقرروا مشاركة صاحب ورشة للديكور بمبلغ من المال، ولكنه يخدعهم وينفقه في القمار، يجبرونه الأصدقاء الثلاثة، على التوقيع بالتنازل لهم عن ورشته مقابل مالهم الذي فقد، إلا أنه يعمل على استردادها.