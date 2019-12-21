في ذكرى ميلاده الـ109.. أبرز مسرحيات علي أحمد باكثير

تحل اليوم، ذكرى ميلاد الأديب الكبير على أحمد باكثير، الذي افتقدت الأوساط الفنية والثقافية في مصر كتاباته، وأبرزها روايته الخالدة "وا إسلاماه"، الذي ولد في مثل هذا اليوم، من العام 1910، قبل أن يرحل عن عاملنا في 10 نوفمبر 1969.

واحتفاءً بذكرى ميلاد "باكثير"، تستعرض "الوطن"، في السطور التالية أبرز مسرحياته:

حبل الغسيل

مسرحية مثلتها فرقة المسرح الحديث، وجرى عرضها على مسرح ميامي، سنة 1965، تحدث فيها على أحمد باكثير عن اليساريين الذين حاربوه ومنعوا أعماله، من بطولة علي الغندور، زوزو حمدي، هالة الشواربي، لطفي عبدالحميد، روحية خالد، من إخراج فوزى درويش.

مأساة أوديب

مسرحية من تأليف "باكثير"، إخراج حسين أبو المكارم، تتناول الصراع بين قوى الشر وقوى الخير، التي يمثلها الملك أوديب.

مضحك الخليفة أبو دلامة

عرضت مسرحية "مضحك الخليفة أبو دلامة"، عام 1963، من إخراج زكي طليمات.

الفلاح الفصيح

مسرحية "الفلاح الفصيح"، كوميدية سياسية من التاريخ الفرعوني، تحكي قصة فلاح يدعى "خن- أنوب"، كتبها باكثيرعام 1965، ونشرها عام 1966.

فاوست الجديد

كتبها "باكثير"، عام 1967، تحكي قصة الأسطورة الألمانية "فاوست"، وهي من إخراج الشريف خاطر، وشارك في البطولة، كمال ياسين، جلال الشرقاوي، صبري عبدالعزيز، هدى عيسى، ماجدة عاي.

شيلوك الحديد

مسرحية سياسية كتبها ونشرها عام 1944، وتنبأ فيها بقيام دولة إسرائيل في فلسطين، ودعى إلى حصارها اقتصاديا حتى تموت.

الفرعون الموعود

كتبها "باكثير" عام 1950، تناول خلالها الأوضاع السياسية الفاسدة في مصر، آنذاك، وجسد "فرعون" فيها الفساد، وهي من إخراج صلاح عز الدين، بطولة إحسان القلعاوي، جلال الشرقاوي، عبدالعليم خطاب، زوزو نبيل، لطفي عبدالحميد، فاروق سليمان.

الدنيا فوضى

مسرحية اجتماعية كوميدية، ألفها ونشرها عام 1952، تعالج قضية تحرير المرأة، ومثلت على المسرح.