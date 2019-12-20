مخرج مسرحية "المحاكمة" يكشف كواليس تحضيرها قبل عرضها بـ "شباب العالم"

قال المخرج خالد جلال، إن مسرحية "المحاكمة" التي تم عرضها في منتدى شباب العالم الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، شارك فيها 14 شخصا من مختلف دول العالم، موضحًا أن عدد المتقدمين للمشاركة في تلك المسرحية كان ألف شخص من مختلف دول العالم.

وأضاف "جلال"، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "MBC مصر"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من أمر باستمرار الأنشطة الفنية بين شباب مصر وشباب العالم وأن تقام في فعاليات منتدى شباب العالم في مصر، موضحة أن صفحة المنتدى على مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت عن فكرة المسرحية.

وتابع: "تقدم لها 1000 شخص، فنانون وممثلون وعازفون وراقصين، وكانت المرحلة الأصعب بالنسبة لي إني أختار من بين هؤلاء 14 شخصا فقط، اخترت اتنين للعزف واحد من الجزائر وواحد من أورجواي، واجتمعت بالـ 14 شخص قبل المنتدى بـ 14 يوم".

وواصل: "الفترة دي بقى كتبنا النص والأشعار وتم تلحينها وتوزيعها وتسجيلها وتم تنفيذ الملابس والديكور وعمل الإضاءة والتأكيد على حفظ كل شخص أدواره، وخرجت بشكل أسعد الجميع".