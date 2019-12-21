تستعرض "الوطن"، فعاليات وأحداث، اليوم، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

- تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.

- تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، نظر محاكمة 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جبهة النصرة".

- تصدر محكمة النقض، حكمها في الطعن على إدراج عبدالمنعم أبوالفتوح، ونجله وآخرين، على قوائم الشخصيات الإرهابية.

- تنطلق فعاليات المنتدى الشبابي العربي الأفريقي العاشر، بحضور 300 شاب من الدول العربية والأفريقية.

- يفتتح الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، أعمال المؤتمر العلمي التاسع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حياتنا، الذي يعقد تحت عنوان "علوم البيانات تشكل المستقبل".

- يفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون، 7 منشآت رياضية جديدة بالمحافظة، بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين و228 ألف جنيه.

- تنظم دار الأوبرا المصرية، احتفالية بمناسبة أعياد الكريسماس، يحييها أوركسترا القاهرة السيمفوني، في الثامنة مساءً، على المسرح الكبير بالأوبرا.

- في ظاهرة فلكية فريدة، تشرق أشعة الشمس على المحور الرئيسي لمعابد الكرنك بالأقصر، وقدس أقداس معبد قصر قارون بالفيوم، في ما يعرف باسم "يوم الإنقلاب الشتوي".

- تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، قافلة طبية، بقرية (حاجر الأقالتة) بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر.

- يلتقي فريقا الجونة وطلائع الجيش، في الثانية والنصف ظهرا، على استاد الجونة، كما يلتقي فريقا وادي دجلة وإنبي، في الخامسة مساء، على استاد بتروسبورت، وأيضا يلتقي فريقا المصري وبيراميدز، في السابعة والنصف مساء، على استاد السويس الجديد، في إطار الدوري الممتاز لكرة القدم.

- يلتقي فريقا ايفرتون وأرسنال، في الثانية والنصف ظهرا، كما يلتقي فريقا نورويتش وولفرهامبتون، وفريقا برايتون وشيفيلد يونايتد، وفريقا بورنموث وبيرنلي، وفريقا استون فيلا وساوثهامبتون، وفريقا نيوكاسل وكريستال بالاس، في الخامسة مساء، وكذلك فريقا مانشستر سيتي وليستر سيتي، في السابعة والنصف مساء، في إطار الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

- يلتقي مايوركا واشبيليه في الثانية مساء، وبرشلونة والافيس في الخامسة مساء، وفيا ريال وخيتافي في السابعة والنصف، وبلد الوليد وفالنسيا في العاشرة مساء، في إطار الدوري الأسباني لكرة القدم.

- يلتقي فريقا مونتيري المكسيكي والهلال السعودي، في الرابعة عصرا، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية.

- يلتقي فريقا ليفربول الانجليزي وفلامينجو البرازيلي، في السابعة والنصف مساء في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2019.