يستعد مدحت صالح، لإحياء حفل غنائي كبير، على مسرح أوبرا جامعة مصر، يوم الثلاثاء المقبل، بمناسبة احتفالات العام الجديد، وذلك في تمام الثامنة مساءً، تحت قيادة المايسترو عمرو سليم.

وأنهت أوبرا جامعة مصر، جميع استعداداتها لاستقبال مدحت صالح، من قاعة مسرح تتسع إلى 1200 فرد.

ومن المقرر، أن يقدم "صالح"، باقة من أبرز أغانيه خلال مشواره الفني، مثل "كوكب تاني"، "المليونيرات"، "جاي على نفسك"، "قلب واحد"، و"3 سلامات"، فضلا عن أغاني ألبومه الأخير "بنت القلب"، الذي يضم أغاني "زي ما أنت عايز"، عليك إحساس"، "هم الحبايب"، "بنت القلب".